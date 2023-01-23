التعليم: 46 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تشمل 70 تخصصا تخدم سوق العمل

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد أولوية قصوى، موضحا أنه يتم تحليل أداء العاملين والطلاب بشكل دوري، ومتابعة مسارات الطلاب عقب تخرجهم، بالإضافة إلى تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والموازنة بين الجانبين العلمى والعملي، حيث يتم إكساب الطلاب المعارف الأساسية من خلال المواد الثقافية والفنية، والمهارات التقنية من خلال التدريبات العملية داخل المدراس وبمصانع الشركاء الصناعيين.

فيما أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 46 مدرسة، ب 14 محافظة من محافظات الجمهورية، وهم (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الدقهلية، سوهاج)، وتضم أكثر من 70 تخصص، أخرهم تخصص تنسيق الحدائق المطبق بمدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية، و6860 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، يشرف على دراستهم 692 معلم وإداري، يتم تدريبهم بشكل دورى على أحدث النظم التعليمية، ومعايير الجودة، ونظام الجدارات، وذلك بالإضافة إلى توفير حوافز مادية لهم بشكل شهري.

وأكد بصيلة أنه سيتم قريبًا الإعلان عن فتح باب التقدم للالتحاق بقريق عمل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك بعض من مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخدم سوق العمل سواء الصناعى أو الزراعى.

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية بديلا مناسبا لخريجى الشهادة الإعدادية، حيث تطبق المدارس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، و يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات كما يحصل الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج و يتلقى الطالب التدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعى وهناك فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعى بعد التخرج.

ويحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.