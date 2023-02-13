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الرئيس السيسى: مصر تحتاج إلى 250 مليار دولار لتطوير منظومة التعليم

الإثنين، 13 فبراير 2023 02:54 م
الرئيس السيسى: مصر تحتاج إلى 250 مليار دولار لتطوير منظومة التعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب ـ محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعليم كان تحديا واجه الدولة بعد عام 2011، قائلا: "التعليم من التحديات اللى كانت موجودة.. جودة التعليم على سبيل المثال.. التعليم الأساسي عندي 25 مليون تلميذ.. 4 ملايين طالب جامعي.. 700 ألف خريج كل عام.. تحدي نمو سكاني.. كنا قبل 10 سنوات 80 مليون بعد 10 سنوات تقريبا 105 ملايين.. يعنى 25 مليون زيادة في 10 سنوات.. العدد ده الحكاية اللى بأحكيها معناه مسار حكومة كافحت على قد ما قدرت علشان تحل المسألة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في الإمارات: "جودة التعليم.. مصر تحتاج إلى  250 مليار دولار لتطوير منظومة التعليم.. كل طالب بيتعلم محتاج 10 آلاف دولار.. والرقم ده مش عندي.. وفيه التزامات تجاه المواطن وأطفالي وأحفادي.. جودة التعليم تحدي.. جودة الصحة العامة تحدي".

 


السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

القمة العالمية للحكومات

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