السجن المؤبد لعامل قتل سيدة بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد مرسي، ومحمد يوسف عبدالله،بأمانة سر محمد عبدالحميد واحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليها فى مسكنها أثر التعدى عليها بعصا وظهور آثار خنق بالرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث قام بالتوجه إلى مسكن المجنى عليها وتعدى عليها بالضرب بعصا في أماكن متفرقة بجسدها، ثم قام بخنقها بقطعة قماش وعندما تأكد من وفاتها فر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "م.ا.م"عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليها "ع.ع"بدائرة مركز طهطا .

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف احمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد مرسى ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليها في مسكتها والعثور على جثتها غارقة في دمائها ،وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث توجه المتهم إلى منزل المجنى وانهال عليها بشاكوش على رأسها حتى فارقت الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.