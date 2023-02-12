9 أطعمة أساس النظام الغذائى اليومى للأشخاص الأطول عمرًا فى العالم

كتبت ميرفت رشاد

النظام الغذائي المليء بالأطعمة المصنعة والسكر المضاف والدهون المشبعة، يساهم في العديد من المضاعفات الصحية، ولكن هناك خمس مناطق من العالم تشهد تواجد أعلى تركيزات من المعمرين، وتشمل هذه المناطق سردينيا في إتاي ، وأوكيناوا في اليابان ، وإيكاريا في اليونان، ونيكويا في كوستاريكا، ولوما ليندا في كاليفورنيا، وإليك بعض الأطعمة التي يأكلها الأشخاص الأطول عمرًا في العالم على أساس منتظم، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 - الحبوب الكاملة

وفقًا للمجلة الأمريكية لطب لايف ستايل، فإن العديد من مناطق المنطقة الزرقاء تستهلك الحبوب الكاملة بشكل منتظم، وخاصة سردينيا وإيكاريا، تشمل هذه الحبوب الكاملة أشياء مثل الشوفان والكينوا والأرز البني وخبز الحبوب الكاملة.

2 - الأفوكادو

تعد الأفوكادو، التي تحتوي على قائمة طويلة من الفوائد الصحية، عنصرًا أساسيًا في مجتمع لوما ليندا في كاليفورنيا، فهى تساعد في إدارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2. نظرًا لارتفاع مستويات الدهون الصحية فيها، فقد اكتشفت الأبحاث أن الأفوكادو قد يكون قادرًا على المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا.

3 - الفاصوليا

الفاصوليا هي عنصر أساسي في معظم المناطق الزرقاء وتوفر كميات مفيدة من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في مكافحة الأمراض، وقد وُجد أن هذه الفاصوليا لها خصائص مضادة للسرطان وصحة القلب ومضادة للسكري.

4 - الثوم

مجتمع إيكاريا، اليونان يأكل الثوم بشكل منتظم فقد استخدم لخصائصه الطبية في الثقافات الأخرى لعدة قرون، ارتبط بعلاج نزلات البرد أو الأنفلونزا، وأظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقصير الفترة الزمنية التي يمرض فيها شخص ما بالمرض.

5 - البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة الأرجوانية يتم استهلاكها في أوكيناوا باليابان بشكل منتظم، فهى تحتوى على مادة كيميائية نباتية تسمى الأنثوسيانين، والتي من المعروف أنها تساعد في الوقاية من الأمراض،البطاطا الحلوة غنية أيضًا بفيتامين أ، ب 6، ج، البوتاسيوم، والألياف.

6 - زيت الزيتون

يحب الإيكاريون استخدام زيت الزيتون بشكل منتظم. وجد تقرير نُشر في Nutrients أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على قائمة طويلة من الفوائد الصحية المثبتة ، وهذا هو السبب في أن العديد من الأشخاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​حيث يستخدم زيت الزيتون الصافي على نطاق واسع يعتبرون من بين أكثر الناس صحة في العالم.

7 - الأسماك

يأكل العديد من السكان فى بعض دول العالم أنواعًا صغيرة من الأسماك مثل سمك الأنشوجة، والسردين، وهي أسماك تحتوي على القليل جدًا من الزئبق.

8 - خبز العجين المخمر

سردينيا، بإيطاليا هي منطقة بالعالم يستهلك الناس فيها بأطعمة مثل حليب الماعز والخبز المسطح والحمص وخبز العجين المخمر .

هذا النوع من الخبز يمكن أن يساعد في القضاء على الجلوتين، وتسهيل عملية الهضم عن طريق تكسير السكريات البسيطة، ويمكن أن يؤدي بشكل عام إلى تجربة صحية، تظهر الأبحاث أن العجين المخمر لديه القدرة على المساعدة في الهضم الصحي وتغيير ميكروبيوم الأمعاء، مع خفض نسبة السكر في الدم أيضًا.

9 - الطماطم

تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، فضلاً عن قدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم، وتقليل مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي والسكتة الدماغية، فضلاً عن تحسين صحة القلب.

وبشكل أكثر تحديدًا، تحتوي طماطم الكرز على مستويات أعلى من بيتا كاروتين، والذي وجد البحث أنه يمكن أن يساعد في تقليل خطر تطور الورم المرتبط بسرطان البروستاتا.

وتشمل هذه المناطق سردينيا في إتاي ، وأوكيناوا في اليابان ، وإيكاريا في اليونان ، ونيكويا في كوستاريكا ، ولوما ليندا في كاليفورنيا.