محافظ أسوان: 85% نسبة حضور طلاب المدارس فى أول يوم دراسى بالترم الثانى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم للمتابعة الميدانية لانتظام العملية التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى 2022/2023 فى 1495 مدرسة، حيث بلغت نسبة الحضور أكثر من 85 % من إجمالى 398 ألفا و713 طالبا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

وأضاف محافظ أسوان، في بيان صحفى، أنه تم الاستعداد المسبق من خلال قيام لجان متابعة من مديرية التربية والتعليم للمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كل أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلاً عن الانتهاء من آلية النقل من المدارس التى تشهد مشروعات للإحلال والتجديد والصيانة الشاملة تحقيقاً للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

ومن جانبه، أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، بأنه بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية فقد تم تكليف مديرى الإدارات الخمس بالمتابعة الميدانية لانتظام سير العملية التعليمية، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، مع الالتزام بجدول الحصص والإشراف، لافتاً إلى أنه من ضمن التكليفات أيضاً متابعة مستوى النظافة بالمدارس، وكذا الإجراءات الوقائية، بجانب التنسيق المشترك فى مواعيد انصراف ودخول الطلاب وذلك داخل مختلف المدارس بجميع المراحل التعليمية.