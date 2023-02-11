انطلاق مهرجان أسوان الدولى للفنون تزامنا مع "تعامد الشمس".. 15 فبراير

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تنطلق بمحافظة أسوان، فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون، تزامناً مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبوسمبل، خلال الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجارى.

وفى السياق، عقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، اجتماعاً للتنسيق قبل انطلاق فاعليات المهرجان، بحضور كافة الجهات المعنية للعمل على تهيئة الأجواء وتوفير مختلف الإمكانيات المتاحة، مشددة على توزيع أدوار العمل والمهام والتكليفات على هذه الجهات، مع الاستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة فى مواقع عروض الفرق الفنية، وأيضاً أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمدينة أبو سمبل السياحية، بجانب التأكد من توافر وسائل الأمان والحماية والسلامة المهنية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية.

تتضمن فعاليات الاحتفال بمهرجان أسوان العاشر للثقافة والفنون، تقديم عروض للمراكب الشراعية واللنشات صباح يوم 16 فبراير الجارى بنهر النيل، ويشارك فى المهرجان 23 فرقة فنية تضم نحو 700 فنان وفنانة، والفرق منها 10 أجنبية وهى: "فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا"، بجانب 13 فرقة مصرية وهى: "أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية والإسماعيلية والعريش والشرقية".