انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالمعاهد الأزهرية فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت معاهد شمال سيناء الأزهرية اليوم انتظام الدراسة فى أول يوم من الفصل الدراسى الثانى.

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية انه تابع الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، ومحمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، سير الدراسة فى عددا من المعاهد وحضور طابور الصباح ومشاركة الطلاب والمعلمين العودة للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الازهريه بالعريش.

وقامت قيادات منطقة شمال سيناء الأزهرية بتفقد سير الدراسة بمجمع فتيات المساعيد، وفى كلمته رحب الشيخ محمد سعد خضر مدير منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم الشرعية بالطلاب وبعودتهم إلى الدراسة، كما تابع انتظام اليوم الدراسى داخل المجمع وحضور طابور الصباح ووجه بضرورة مراعاة النظافة والتهوية الجيدة حفاظا على صحة الطلاب.

وسبق وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لمعلمى اللغة الانجليزية .

يذكر أنه حققت الدولة على أرض شمال سيناء توسع ملحوظ فى التعليم الأزهرى، بإنشاء معاهد أزهرية جديد، وتنفيذ خطة ترميم لأخرى قائمة، وتحديث للمنشآت التعليمية والتوسع فى مجالات الأنشطة وتنفيذ المبادرات الهادفة وتدريب المعلمين، لخدمة دور الأزهر وتعظيم أثره بكافة مدن وقرى المحافظة لنشر وسطية الدين ومواجهة الأفكار المتطرفة .

وقال "محمد عبدالعظيم محمد عطية "، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب،انه بتوجيهات وتنفيذ لرؤية الإمام الأكبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقيادات مشيخة الأزهر الشريف، والإدارة المركزية للشئون الهندسية ومنطقة شمال سيناء الأزهرية، جاري العمل والانتهاء من مباني مجمع الغزلان ومعهد التلول ومعهد الروضة بنين بنطاق مركز بئر العبد غرب المحافظة، ومبنى استراحة كبار العلماء فى مدينة العريش، ومجمع بغداد الأزهرى بنطاق قرية بغداد التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، وتجهيز أعمال الجودة والدمج ببعض المعاهد.

وأشار إلى أن أبرز محطات الخدمة فى مجال التعليم الأزهرى بشمال سيناء خلال الشهور الماضية تتمثل فى تجهيز2 ملعب خماسي بمعهد الصفا ومعهد الريسة بمدينة العريش، وتجهيز 8 معاهد بالمراحل التعليمية المختلفة للجودة والدمج ومتطلبات ذوي الهمم ومنطقة العاب رياض الاطفال من مظلات و نجيل صناعي، والانتهاء من إنشاء معهد سلمانة الأزهري وافتتاحه، ومعهد الروضة اعدادي ثانوي فتيات وانشاء معهد ابو صقل، وأعمال ترميم وصيانة معهد الخربة الازهري.