انتظام امتحانات النقل الثانوى للعلمى والأدبى بالمعاهد الأزهرية في شمال سيناء

انتظمت اليوم فعاليات امتحانات النقل الثانوى بقسميها العلمى والأدبى بمعاهد شمال سيناء الأزهرية.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية أنه شهد الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، ومحمد محمود على مندوب رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ مصطفى شلبى مدير التعليم الثانوى سير الامتحانات، بمتابعة لجنة معهد بنين العريش الثانوى.

وتابع البيان أنه أدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة الفقه وعلم النفس والعروض وأدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه والجبر وحساب المثلثات

وأشاد «خضر» بحسن العمل والانضباط داخل مقر اللجنة واطمئن فضيلته على توفير كافة الخدمات داخل مقر اللجنة.

واشار محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن الأسئلة الموضوعة لم تخرج من الكتاب المدرسى والمنهج الذى تم تدريسه للطلاب، لافتا أن عدد الطلاب من أدو الامتحانات اليوم بالقسم الأدبى 650 طالبا وطالبة وطلاب القسم العلمى 600 طالب وطالبة.