القبض على المتهمين بقتل طفل فى التل الكبير بالإسماعيلية

الاسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير فى كشف لغز العثور على جثة صبى عثر عليها بالأراضى الزراعية بعزبة العرب بوادي الملاك دائرة مركز التل الكبير وبها عدة إصابات والقبض على مرتكبيها.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية يفيد بورود بلاغ مفاده العثور على جثة صبى بالأراضى الزراعية بعزبة العرب بها عدة إصابات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على جثة صبى يدعى "محمد .م.س" 16عاما مقيم الصالحية الجديدة محافظة الشرقية وملقاة داخل الأراضى الزراعية وبها عدة إصابات.

أمر مدير أمن الإسماعيلية بسرعة تشكيل فريق بحث أوكل إليه الكشف عن مرتكبى الواقعة ودوافعها وملابساتها والقبض على مرتكبيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن الجثة لصبى مبلغ باختفائه بمركز شرطة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية.

وأكدت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لاحدهما معلومات جنائية وانهما قاما بخطف المجنى عليه من الصالحية الجديدة محافظة الشرقية داخل التوك توك الخاص بالمجنى عليه وقاما باصطحابه إلى قرية وادى الملاك بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وقاما بالتعدى عليه بآلة حادة اودت بحياته وتركاه واستوليا على التوك توك وهاتفه المحمول وفرا هاربين.

ونجح فريق البحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وبارشادهما تم ضبط التوك توك الخاص بالمجنى عليه، وتم التحفظ على المتهمين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد قررت فى وقت سابق قررت التصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب تشريحه.