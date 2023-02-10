العثور على جثة صبى مقتولا داخل أرض زراعية فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة صبى عثر عليها بالأراضى الزراعية بعزبة العرب بوادي الملاك دائرة مركز التل الكبير، وبها عدة إصابات، حيث تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية يفيد بورود بلاغ مفاده العثور على جثة صبى بالأراضى الزراعية بعزبة العرب بها عدة إصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على جثة "محمد .م.س" 16 عاما، مقيم بالصالحية الجديدة محافظة الشرقية وملقاه داخل الأراضى الزراعية وبها عدة إصابات.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة الصبى وظروف وملابسات الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة.