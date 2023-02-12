الأوراق المطلوبة لتسليم المعلمين الجدد العمل بالمدارس.. إنفوجراف

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الأوراق المطلوبة لاستلام العمل بمسابقة تعيين 30 ألف معلم ، نرصد فى التقرير التالى المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية التعليمية.

- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية.

- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية.

- قرار اجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- أصل المؤهل الدراسي

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ( للذكور) .

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الاعفاء منها (للإناث)

- إقرار الحالة الاجتماعية، والذمة المالية.