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الأوراق المطلوبة لتسليم المعلمين الجدد العمل بالمدارس.. إنفوجراف

الأحد، 12 فبراير 2023 04:57 ص
الأوراق المطلوبة لتسليم المعلمين الجدد العمل بالمدارس.. إنفوجراف وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الأوراق المطلوبة لاستلام العمل بمسابقة تعيين 30 ألف معلم، نرصد فى التقرير التالى المستندات المطلوبة:
 
- بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل.
 
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية التعليمية.
 
- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية.
- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية.
- قرار اجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات. 
 
- شهادة ميلاد مميكنة.
 
- أصل المؤهل الدراسي
 
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ( للذكور) .
 
- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الاعفاء منها (للإناث)
 
- إقرار الحالة الاجتماعية، والذمة المالية.
 
 
الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابا دوريا بشأن الإجراءات الخاصة بتسليم العمل للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات شغلهم لوظيفة معلم مساعد ضمن مسابقة ال30 الف معلم. 
 
 

التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لاستلام العمل

تعيينات 30 ألف معلم

اخبار مصر



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