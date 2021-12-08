تناول الشيكولاتة الداكنة فى الصباح يخفض مستويات السكر لدى السيدات.. بشروط

كتبت مروة هريدى

بينما يوصي الخبراء بتناول وجبة إفطار فى وقت مبكر من الصباح، والالتزام بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، وممارسة تمارين رياضية من أجل إدارة مستويات سكر الدم بشكل أفضل وجعلها تحت السيطرة، كشفت دراسة جديدة مؤخرًا أن تناول طعام معين غني بمضادات الأكسدة في وقت معين من اليوم يمكن أن يخفض مستويات السكر فى الدم، وفقًا لما ذكرته شبكة " timesnownews" الهندية.

لا ندرك مدى خطورة ارتفاع مستويات السكر في الدم حتى تبدأ في الانعكاس على حالتنا، سواء كان ذلك من خلال بطء التئام الجروح أو زيادة الوزن أو الغثيان أو بتر الأطراف، حيث ترتفع مستويات السكر في الدم عندما يتعذر على الخلايا امتصاص الطعام الذي يتحلل إلى جلوكوز بسبب مقاومة الأنسولين أو نقصه.

وفقًا لدراسة جديدة، استكشفت تأثير تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا على عملية التمثيل الغذائي لدى السيدات، حيث إن تناول جزء صغير من الشيكولاتة في الصباح يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، من خلال الحد من الجوع والرغبة الشديدة في تناول الحلويات طوال اليوم.

ماذا يحدث عندما تتناول الشيكولاتة في المساء؟

بينما يساعد تناول الشوكولاتة الداكنة في الصباح على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات وكبح الشهية، فإن تناولها في المساء يمكن أن يؤثر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي وحتى جودة النوم لدى النساء، حيث يمكن أن يساعد تناول 100 جرام منها في جعل جدول النوم أفضل وأكثر انتظامًا.

درس الباحثون في فى الدراسة التى نُشرت بمجلة FASEB للبيولوجيا التجريبية، أن الوقت الذي نتناول فيه الطعام يمكن أن يكون له تأثير أيضًا على الصحة، لذلك فإن تناول الوجبات في الوقت غير المناسب يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ويؤدي إلى مشاكل في النوم.

مضادات الأكسدة وتأثيرها على مستويات السكر في الدم

وفقًا لمراجعة عام 2017، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو لها تأثير إيجابي على مرض السكري من النوع 2، حيث تساعد على زيادة إنتاج الأنسولين وحساسيته لدى المرضى، ومع ذلك، يجب الحذر عند تناول الشيكولاتة الداكنة بالنسبة لمرضى السكري بسبب محتواها العالي من السكر الذي يفوق فوائد مضادات الأكسدة.

الكاكاو، المكون النشط للشوكولاتة، هو بالفعل مصدر غني لمضادات الأكسدة التي لها عدد كبير من الفوائد، مثل:

خفض ضغط الدم المرتفع

انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تخفيف الإجهاد التأكسدى

محاربة الالتهابات

إلى جانب الشوكولاتة الداكنة، توجد مضادات الأكسدة في التوت والمكسرات والفول والقرنفل، يقول الخبراء أنه يمكن الاستمتاع بما يصل إلى 30 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة في اليوم للحصول على أقصى قدر من الفوائد.