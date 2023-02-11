محافظ المنوفية يشدد على التواجد الميدانى للتعامل مع مياه الأمطار

كما وجه المحافظ بتمركز المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه، والتأكد من أن جميع بالوعات مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريفها بشكل دائم و سريع، وذلك بالتنسيق مع مديرى فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى كل فى نطاقه، بالإضافة إلى عمل ورديات على مدار الساعة لمتابعة الموقف بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية وتذليل كافة العقبات تحقيقاً للصالح العام.

فيما شدد المحافظ، على الاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات المواطنين التي تتلقاها غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والربط المباشر بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول.