اليوم السابع
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محافظ المنوفية يشدد على التواجد الميدانى للتعامل مع مياه الأمطار

السبت، 11 فبراير 2023 03:45 م
محافظ المنوفية يشدد على التواجد الميدانى للتعامل مع مياه الأمطار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية  لمراكز ومدن وأحياء المحافظة وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالتواجد الميدانى وعلى مدار الساعة للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التي تتعرض لها أنحاء المحافظة ورفع تجمعات المياه أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

كما وجه المحافظ بتمركز المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه، والتأكد من أن جميع بالوعات مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريفها بشكل دائم و سريع، وذلك بالتنسيق مع مديرى فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى كل فى نطاقه، بالإضافة إلى عمل ورديات على مدار الساعة لمتابعة الموقف بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية وتذليل كافة العقبات تحقيقاً للصالح العام.
 
فيما شدد المحافظ، على الاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات المواطنين التي تتلقاها غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن  والربط المباشر بغرفة  العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول.

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياة الأمطار

رؤساء مدن محافظة المنوفية



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