ضبط 12 طن أسمدة مجهولة المصدر وتوزيع 29 ألف طن أسمدة بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، تقريرا عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع، حيث أفاد وكيل وزارة الزراعة بقيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأسفرت عن ضبط 12 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن التحفظ على شحنة واردة من الخارج بها 1000 طن كلوريد البوتاسيوم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة حفاظاً على الصالح العام .

وعلى صعيد آخر، وفيما يخص المتابعة الدورية للنهوض بزراعة محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي وزيادة نسبة المزروع منه، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من زراعة 99 ألفا و690 فدانا من محصول القمح وعلاج 53 ألف و158 فدان زراعى باستخدام المبيد الكيماوي ، مشيراً إلى توزيع أكثر من 29 ألفا و 944 طن نترات ويوريا ( إئتمان ) وذلك منذ بداية الموسم الشتوى وحتى الآن ، لافتاً إلى توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 23 ألفا و902 طن يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة بلغت 9 كم و50 متر بنواحي" البتانون بمركز شبين الكوم، طنبشا ببركة السبع ، مناوهلة بالباجور ، كفر قرشوم بتلا ، بندر منوف وبرهيم بمركز منوف"، والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ 574 فدان زراعي.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه استمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة، فقد تمت الموافقة على استخراج 19 ترخيصا لتشغيل مزارع "دواجن ، ماشية ، محلات أعلاف"، وعمل معاينات لعدد 10 مزرعة "دواجن ، ماشية ، مناحل"، تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن (5500) فدان حدائق فاكهة وخضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.