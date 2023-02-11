صحة الوادى الجديد: ختام البرنامج التدريبى لتمريض الرعاية الأساسية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن ختام فعاليات الدورة التدريبية للفرق التمريضية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية على مستوى بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة، وتشمل تدريب فرق تمريض الداخلة وبلاط والفرافرة بمركز "الداخلة".

يأتي ذلك، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، برفع مستوى الخدمات بوحدات الرعاية الأساسية، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة نيفين محمد عبد ربه رئيس الادارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.

وقال الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى بيان له، أنه جرى ختام فعاليات الدورة التدريبية وجرى تكليف مدير الادارة الصحية بالداخلة بتسليم الشهادات على المتدربين وقدم الشكر لقطاع الرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة على الجهد المشكور لرفع كفاءة الفرق التمريضية، مؤكداً على أن الدورات التدريبيه تشمل تدريب فرق تمريض الخارجة وباريس بمركز "الخارجة"، والداخلة وبلاط والفرافرة بمركز "الداخلة"، بما يضمن الوصول لجميع أفراد طاقم التمريض المستهدفة بالتدريب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أعلنت عن تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية (التمكين الاقتصادى للمرأة) لمشرفات ومسئولات نوادى المرأة فى مركزى الداخلة وبلاط فى الفترة من 4 فبراير حتى 8 فبراير الجارى للتدريب على كيفية توجيه المرأة لكيفية عمل مشروع صغير وتعريفهن على قصص نجاحات لسيدات من فئات مختلفة فى المجتمع قمن بعمل مشروعات صغيرة لتحسين مستوى المعيشة وذلك بمقر قصر ثقافة الداخلة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالنهوض بمستوى الرائدات الريفيات وتفعيل دورهن المجتمعى .

وكانت المديرية أعلنت عن بدء العمل بالعيادات التخصصية فى وحدة بولاق الصحية التابعة لإدارة الخارجة، وذلك فى تخصصات (الاطفال ؛ الجلدية ؛ الباطنة العامة ؛ نساء وتوليد) موزعة على أيام من الاثنين الى الخميس أسبوعياً، في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين وضمن المبادرة الرئاسية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الاولية، والعمل على تطوير العمل بوحدات الرعاية الاساسية .

كما جرى الانتهاء من تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة فى قرية القصر القبلى التابعة لمركز باريس والتى أسفرت عن علاج 363 حالة مرضية فى 11 تخصص طبى وجرى تحويل عدة حالات للعلاج فى مستشفيات متخصصة.

كما جرى تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "الأربعين 2" بمركز باريس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 501 مواطن، بقرى الأربعين بمركز باريس والقرى القريبة منها، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وجرى تحويل 3 حالات للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.