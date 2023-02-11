الكشف على 1800 مريض فى قافلة علاجية بقرية كفر الشيخ هلال فى الدقهلية

الدقهلية ــ محمد الحبشي

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 8 ، 9 فبراير 2023 في قرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر 21 كم.

ويبلغ عدد سكان القرية 11385 نسمة، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على 1804 مرضى.

وضمت القافلة 10 عيادات منها 6 متنقلة: 2 أطفال، 2 باطنة، أنف وأذن، نساء، عظام، أسنان، جراحة، تنظيم أسرة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وتم توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات بواقع عيادة الباطنة 344 أطفال، 346 عظام، 324 جراحة 200 أنف وأذن، 188 أسنان، 169 نسا، وتنظيم أسرة 233، كما تم إجراء عدد 322 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 82 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ124 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 61 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 18 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.

تأتي هذه القوافل بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية، و120 حالة استبيان، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.



اقبال المواطنات



الاستبيان



الطاقم الطبي



جانب من القافله الطبيه 1



صرف العلاج المجاني 1



عيادة الاطفال التابعه للقافله



عيادة الباطنة المتنقلة 1



كشف الاسنان_1



كشف الباطنه