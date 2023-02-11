دراسة: مكون كيميائى فى الشاى الأخضر قادر على محاربة فيروسات كورونا

كتبت فاطمة ياسر

أكدت أكثر من 30 ورقة بحثية نُشرت بين عامي 2000 و2022 أن مكونًا كيميائيًا موجودًا في الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في محاربة أنواع مختلفة من فيروسات كورونا، حيث قام ثلاثة علماء من بينهم مانيكارنا ديندا، عالمة أبحاث في كلية الطب بجامعة فيرجينيا ، بتجميع الوجبات السريعة في مقالة مراجعة نُشرت هذا الشهر في مجلة Phytomedicine Plus .

وكان الهدف من التقرير هو أن الشاي الأخضر أحد الأدوات المضادة للفيروسات، وكان المركب الكيميائي الموجود في الشاي الأخضر - epigallocatechin gallate، أو EGCG لفترة قصيرة - موضع اهتمام الباحثين الطبيين لسنوات عديدة.

وقالت ديندا، في الآونة الأخيرة إنه يعزز نشاط EGCG القوي المضاد للفيروسات ضد عدوى SARS-CoV-2 في النماذج المختبرية، واستخدام EGCG في علاج مرضى كورونا.

ومع ذلك، وبسبب قلة توافره في الجسم كله، وبسبب ضعف الامتصاص في القناة الهضمية ومعالجة الكبد على نطاق واسع، فقد كان استخدامه كعامل علاجي محدودًا.

ويرى الباحثون دورًا أكبر لاستخدام EGCG في تركيبات غسول الفم والحلق التي تقلل من الحمل الفيروسي في الغدد اللعابية ، وفي الأدوية الدقيقة "إذا تم تعزيز التوافر البيولوجي في البلازما البشرية بالأدوية الأقل سمية أو في الصيغ النانوية".