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تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة بمبلغ 783 مليون جنيه.. التفاصيل

السبت، 11 فبراير 2023 05:00 ص
تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة بمبلغ 783 مليون جنيه.. التفاصيل مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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أكدت خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة بقيمة 783 مليون جنية. 
 
كما تعمل خطة التنمية الاقتصادية خلال العام المالي الجاري 22/23 علي إنشاء وتطوير 10 مستشفيات طب الأطفال. 
 
وتأتي هذه المشروعات في إطار حرص خطة 22/23 واتفاقا مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية مع الوطنية لحقوق الإنسان، تحرص على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات والمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة. 
 
وترتكز خِطَة الدولة للنهوض بالخدمات الصحية على ثلاثة محاور رئيسة أولها مبادرة 100 مليون صحة التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية، و منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل على التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع. 
 
وعلى صعيد جميع المحافظات، تأتي مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية في الريف.

مجلس الشيوخ

مجلس النواب

الحكومة

الصحة

طب الاطفال

صحة المرأة



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