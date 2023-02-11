انتشار معدات رفع مياه الأمطار فى شوارع كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، هطول أمطار، وانتشرت معدات مجالس مدن بلطيم، ومصيف بلطيم، والبرلس، وقلين، ودسوق، والحامول، لرفع مياه الأمطار من الشوارع بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على رفع مياه الامطار، من شواطئ المصيف، ومن الشوارع، ومن جميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، موجهاً باستمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات و صفايات المطر والتنبيه علي استمرار العمل على مدار الساعة، والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة يبلطيم، رفع تجمعات مياه الأمطار بكل الشوارع والميادين، ومحيط المدارس ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية، وتسليك صفايات الأمطار بشكل عام ، والتشديد على صيانة كشافات الإنارة العامة بكافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.

وتابع اللواء خالد محمد كشك ، رئيس مركز ومدينة قلين رفع جميع المياه الناتجة عن موجة الشتاء الحاليه، والتأكد من عمل صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع الناتجة عن هطول الأمطار.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع المدينة، وحول المصالح الحكومية والمدارس، موجها بالاستمرار بالشوارع لحين رفع كفاءة مياه الأمطار من كافة الميادين، و برافد الطريق الدولى الساحلى.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المدينة وداخل اسوار المدارس وأماكن تجميع المياه، ورفع مياه الامطار حول وداخل المدارس وبالقرى.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، التعامل مع مياه الأمطار واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تداعيات هذا الطقس السيئ، وانتشار مكثف لنواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى على رأس فرق العمل ، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الطقس السيئ.



جانب من رفع مياه الامطار بكفر الشيخ



رفع مياه الامطار بدسوق



رفع مياه الامطار بمصيف بلطيم



كنس الشوارع



هطول امطار بكفر الشيخ



هطول امطار بالبرلس



هطول امطار بالحامول



هطول امطار بكفر الشيخ