اليوم السابع
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طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وجهود لرفع تراكمات الأمطار.. صور

السبت، 11 فبراير 2023 12:10 م
طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وجهود لرفع تراكمات الأمطار.. صور
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة منذ الصباح الباكر، على  معظم مراكز المحافظة، خاصة المناطق الساحلية .

ورغم سقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة، فإنه يؤثر ذلك على الحركة التجارية بالأسواق والمتاجر التى فتحت أبوابها فى مواعيدها المعتاده.

 من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة  وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة  انه تم الدفع باكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الامطار من الشوارع والميادين.

وأشارت إلى الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق وكذلك  مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة  بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار وكذلك ستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

طقس البحيرة (1)
طقس البحيرة (1)

 

طقس البحيرة (2)
طقس البحيرة (2)

 

طقس البحيرة (3)
طقس البحيرة (3)

 

طقس البحيرة (4)
طقس البحيرة (4)

 

طقس البحيرة (5)
طقس البحيرة (5)

 

طقس البحيرة (6)
طقس البحيرة (6)

 

طقس البحيرة (7)
طقس البحيرة (7)

 

طقس البحيرة (8)
طقس البحيرة (8)

 

طقس البحيرة (9)
طقس البحيرة (9)

 

طقس البحيرة (10)
طقس البحيرة (10)

 

طقس البحيرة (11)
طقس البحيرة (11)

 

طقس البحيرة (12)
طقس البحيرة (12)

 

طقس البحيرة (13)
طقس البحيرة (13)

 

 

 

 


سقوط امطار

محافظة البحيرة

طقس سئ

نائب محافظ البحيرة

رفع مياه امطار

سوء الأحوال الجوية



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