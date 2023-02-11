السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم عن اتجار المتهم فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.