اليوم السابع
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السجن 15 سنة لمتهم و3 سنوات لآخر سرقا مهمات السكة الحديد فى سوهاج

السبت، 11 فبراير 2023 03:36 م
السجن 15 سنة لمتهم و3 سنوات لآخر سرقا مهمات السكة الحديد فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ص.ح"، بالسجن 15سنة، كما عاقبت المتهم "ا.ف"، بالسجن 3 سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بسرقة مهمات السكة الحديد بدائرة مركز أخميم.


تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين، بسرقة مهمات السكة الحديد. وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم " ح.م.ع" سائق بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر والأقراص المخدرة بدائرة مركز ساقلته.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلته عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والأقراص المخدرة وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز وذلك عن طريق استقلاله التوك توك الخاص به وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم متلبسا وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وزنت 197 جراما وعدد من الأقراص المخدرة ترامادول وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

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اخميم

السجن



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