المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخمبم عن اتجار المتهم فى الشابو والأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإلاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.