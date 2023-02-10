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تركيا تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال لـ19 ألفا و388 قتيلا وأكثر من 77 ألف إصابة

الجمعة، 10 فبراير 2023 04:33 م
تركيا تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال لـ19 ألفا و388 قتيلا وأكثر من 77 ألف إصابة زلزال تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا كارثة الزلزال التي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، إلى 19 ألفا و388 قتيلا، فضلا عن 77711 إصابة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.

وأوضح أن الحكومة وجهت أوامر لشركة الخطوط الجوية التركية لنقل المسافرين من وإلى مناطق الزلزال "مجانًا".
 
وقال: "نعد برنامجًا شاملًا سيضمن نهوض البلاد من جديد لا سيما المنطقة المتضررة من الزلزال".
 
وفي تصريحات سابق، قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال إلى 18 ألفًا و991 قتيلا، وتم إنقاذ 75 ألفًا و523 شخصًا.
 
وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

 

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