كفر الشيخ تستعد لاستقبال الفصل الدراسى الثانى اليوم بـ256 مدرسة.. صور

استعدت مدارس محافظة كفر الشيخ، لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023م، بـ 256 مدرسة، ما بين مدارس تعليم فني أو مدارس تعمل بنظام الفترتين للتعليم الأساسي، وتم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتم توزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة و الفصول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وسوف تستقبل 256 مدرسة "تعليم فني، ومدارس ذات الفترتين" بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، الموافق 11 فبراير الجاري، الطلاب، في حين ستفتح جميع المدارس وعددها 2244 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد، في ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مديري الإدارات التعلمية،و لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الانشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

واضاف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: تم الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني، وتم الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس،مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية, وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وذكر عبد الله: لم تحدث أي عمليات نقل للمعلمين من مدارسهم، لمدارس أخرى لضمان استقرار العملية التعليمية، وسيتم سد العجز بالفصل الدراسي الثاني من خلال الإعلان عن التدريس بالصحة كما حدث في الفصل الدراسي الأول بتوجيهات الوزارة.



تطهير المدارس



تطهير حجرات المياه



أعمال التطهير



جانب من اعمال التطهير بالمدارس