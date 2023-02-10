حياة كريمة بقنا.. استلام مجمع الخدمات الزراعية بقرية أبو مناع غرب فى دشنا

تسلمت الوحدة المحلية بقرية أبو مناع غرب، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، مجمع الخدمات الزراعية، ضمن مشروع مبادرة "حياة كريمة"، بإشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس المركز.

وتشكلت اللجنة برئاسة الحسيني صبري، نائب رئيس المركز، وحماده صلاح جيلاني، رئيس القرية، وبحضور أعضاء اللجنة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية والشركة المنفذة، مبنى المجمع، وذلك للبدء في إجراءات التشغيل لخدمة المواطنين.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس القرية، إن القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى.

وأوضح، أن مجمع الخدمات الزراعية، مقام على مساحة 330م، ويضم "وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعي"، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بلغت 100٪، والذي سيعمل على إحداث نقلة نوعية، في مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين.



وأكد رئيس القرية، سيعمل على إحداث تنمية شاملة بالقرية، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكي، والاعتماد على أنظمة الري الحديث.