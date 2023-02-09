حياة كريمة.. إجراء الكشف الطبى لـ1303 مواطنا بقافلة طبية في قرية "السحايت" بالحامول

وشارك فى القافلة الشاملة كليات الطب البشري، والتمريض، وطب الفم والأسنان، وكلية الحاسبات والمعلومات بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، الدكتور إيناس الجندى عميد كلية طب الفم والأسنان و الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وأوضح رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابى لأهالى القرى الواقعة فى نطاقها حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية، وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين، ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وأضاف"دسوقى"، أنه جرى الكشف المجانى على جميع المرضى وعددهم 1303 مواطن على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال فى تنمية الوعى الصحى بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب، والتمريض والفم والأسنان من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال وجراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وذكر دسوقى، أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط، و كيفية العناية بالقدم السكرى و أنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية، والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، بإشراف الدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قدمت المعيد بكلية الحاسبات والمعلومات، آلاء السنور محاضرة عن محو الأمية الإلكترونية لموظفي الوحدة الصحية، وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونافع حماده، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وأحمد عبدالمنعم من إدارة العلاقات العامة والإعلام.



اجراء الكشف الطبي لسيدة



المشاركون في القافلة



جانب من اجراء الكشف الطبي عل سيدة



جانب من الاقبال على القافلة



صرف الادوية للمرضى