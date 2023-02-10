تعرف على تفاصيل برنامج الماجستير المهنى فى جامعة الإسكندرية

أعلنت كلية العلوم جامعة الإسكندرية عن فتح باب الالتحاق ببرنامج الماجستير المهنى فى السلامة والصحة المهنية والبيئة لفصل الربيع 2023، وتعتبر هذه الدرجة هو الوحيدة من نوعها، حيث تجمع بين ثلاثة مجالات هى الكيمياء وعلوم البيئة العلوم الفيزيائية وعلاقتها بمجال إدارة المخاطر وصحة العاملين وسلامتهم بمواقع عملهم فى مختلف الصناعات.
ويهدف البرنامج إلى
1- تخريج كوادر مشرفى السلامة والصحة المهنية المصانع والشركات.
2- استكمال المهارات المطلوبة للعمل فى مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة.
3- سد فجوة بين مستوى الخريج ومتطلبات سوق العمل المهنية والتطبيقية .
4- دعم العاملين بالصناعة فى مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة .
فى سياق آخر أعلنت جامعة الإسكندرية عن تخصيص 250 منحة للطلاب والباحثين للتقديم فى برنامج الدراسات العليا بكلية التربية بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 2023 للعام الجامعي 2022 / 2023.
كما أعلنت عن تخصيص 25 منحة للطلاب المتقدمين للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراة بكلية التربية للطفولة المبكرة بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 3023 للعام الجامعي 2022 / 2023.
كما وافقت على اتفاقية الشراكة والوكالة الجامعية الفرانكفونية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شيتى بيسكارا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة أورال الفيدرالية بروسيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية السياحة والفنادق) وجامعة دودوما بتنزانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشأن إنشاء كرسي اليونسكو تعليم وثقافة الطفل بجامعة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة- ليبيا.
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