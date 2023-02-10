بايدن يزيد الغموض حول ترشحه 2024: لم أحسم قرارى.. واستطلاعات الرأى "معيبة"

كتبت نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ليس مستعدا لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه مجددا للانتخابات ‏الرئاسية، ورفض استطلاعات الرأي التي تظهر أن غالبية الديمقراطيين يريدون مرشحا آخر في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024‏‎.‎

وخلال مقابلة مع شبكة "تيليموندو" الأمريكية قال بايدن رداً علي سؤال عما يمنعه من اتخاذ قرار بشأن الترشح للرئاسة ‏مجددا: "أنا لست مستعدا للقيام بذلك"، وأضاف أنه "لا يوجد دافع وراء عدم إعلانه الترشح‎".‎

ووصف الرئيس الأمريكي استطلاعات الرأي التي تظهر أن العديد من الديمقراطيين يرغبون في ترشح شخص آخر ‏بـ"المعيبة‎".‎

وقال: "هذا ليس ما أسمعه، انظر، هل تعرف أي استفتاء دقيق هذه الأيام؟ لقد أخبروني أننا لن نحقق أداء جيدا في ‏الانتخابات، ولكني قلت منذ البداية أننا سنحقق أداء جيدا، وقالوا لن أستطيع الفوز في الانتخابات، وأبلينا بلاء حسنا، ‏وأشعر بالرضا عن وضعنا‎".‎

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة‎ ABC ‎في نهاية هذا الأسبوع أن 58% من الديمقراطيين ‏والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية قالوا إنهم يفضلون مرشحا آخر غير بايدن العام المقبل.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي إنه يشعر بـ"الرضا عن الموقف داخل حزبه"، وأضاف: "أشعر بالرضا عن الطريقة ‏التي تسير بها الأمور، و رد الفعل الذي اتلقاه، وأعتقد أنه من الصعب للغاية إجراء الاستطلاع هذه الأيام‎" ‎ومع ذلك، ‏أقر بأن نتيجة الانتخابات الرئاسية "غير معروفة‎".‎

وقال الرئيس الأمريكي خلال جولة في ولاية فلوريدا إنه لا يرى أي فرق بين المتنافسين الجمهوريين المحتملين على ‏الرئاسة، الرئيس السابق دونالد ترامب والحاكم الولاية رون ديسانتيس: "أعتقد أن لديهم طريقة عمل مماثلة، لكنني ‏لم أقرر مطلقا أن أترشح أولا بناء على من سيكون الخصم‎".‎