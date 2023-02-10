وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة، أنه تم إلغاء إجمالى 118 رحلة جوية في العاصمة طوكيو ومنطقة كانتو-كوشين اعتبارا من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة سكك حديد شرق اليابان أنه من المخطط أن يتم تعليق خدماتها على خط "ياماجاتا شينكانسن" للقطار فائق السرعة بين محطتي "فوكوشيما" و"شينجو" اعتبارا من مساء اليوم الجمعة.

كان مسؤولو الأرصاد الجوية فى اليابان قد دعوا المواطنين إلى ضرورة توخى الحذر تحسبا لهطول الثلوج بشكل كثيف اليوم الجمعة في طوكيو وبعض المناطق المحيطة، محذرين من إمكانية تعطل حركة المرور فى الطرق والمواصلات العامة.

