إصابة شخصين فى مشاجرة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، جراء مشاجرة في أحد المصانع بمدينة المستقبل بالإسماعيلية.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة في أحد مصانع مدينة بالمستقبل بالإسماعيلية.

على الفور انتقل رجال الأمن ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة كل من محمد سعد موسي عبدالحق 47 عاما يقيم في قرية أبوعطوة بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، وأصيب باشتباة كسر بالركبة اليسرى مع جروح متفرقة بالرأس ومحمد أحمد محمود حسن 59 عاما، يقيم بنفس العنوان وأصيب بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق.