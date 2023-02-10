إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين أمام الجامعة القديمة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين امام الجامعة القديمة دائرة قسم أول الإسماعيلية وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين امام الجامعة القديمة دائرة قسم أول الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من منى سعيد محمد عبد النبي22 عام مقيمة مساكن الهيئة نمرة 6 مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالذراع الأيسر محمد أحمد السيد عبد الرحمن 20 عام مقيم أرض الجمعيات، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وفخري فارس فخري لبيب20 عام مقيم مساكن الإعلام مصابجرح 3 سم بالشفة السفلية وكدمات وسحجات متفرقة.على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.