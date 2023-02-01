اليوم السابع
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سقوط شجرتين من طريق الإسماعيلية الزقازيق بمركز التل الكبير بسبب سوء الطقس

الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:32 م
سقوط شجرتين من طريق الإسماعيلية الزقازيق بمركز التل الكبير بسبب سوء الطقس جانب من سقوط الأشجار
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بالإسماعيلية بالاستجابة الفورية لسقوط شجرتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق بعد سقوطهما على الطريق بسبب شدة الرياح، وعلى الفور تم رفع الشجرتين وفتح الطريق مرة أخرى.

 

كان قد ورد بلاغان إلى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد أحدهما بسقوط شجرة كافور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى والبلاغ الثانى بسقوط شجرة أخرى أمام عزبة الشنوانى بنطاق مركز ومدينة التل الكبير. 

 

وفور تلقى البلاغات تم التنسيق والتواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، وبمعدات المركز لإزالتهما على الفور وإعادة فتح الطريق مرة أخرى دون خسائر بشرية أو مادية.

 

 
جانب من سقوط الأشجار (2)
 

جانب من سقوط الأشجار (1)
 
 

الاسماعيلية

سقوط شجرتين

الطقس السيئ

محافظة الاسماعيلية

التل الكبير



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