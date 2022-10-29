مواصلة أعمال النظافة وشفط مياه الأمطار بمراكز الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة رفع كفاءتها، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بمتابعة أعمال النظافة العامة بقطاع تل البلد، الحمادة، السلام المحطة، قرية القصاصين القديمة، قرية الظاهرية، قرية الملاك، قرية الجزيرة الخضراء، وقرية أبوعاشور، حيث تم رفع 100طن قمامة ومخلفات.

وفي سياق متصل، قام قسم الكهرباء بصيانة 40 كشاف، كذلك تم متابعة أعمال شفط مياة الأمطار من قرية أبوعاشور وقرية الظاهرية وقرية الجزيرة الخضراء.

وفي مركز ومدينة أبوصوير قام قسم الكهرباء بتركيب 90متر أسلاك معزولة بعزبة أبوجازية، كما تم صيانة وإصلاح كشافات إنارة بعزبة السلام ومدخل أبو راجح، كما تم تم زرع 4 أعمدة بتوابع المدينة.



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال