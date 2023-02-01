اليوم السابع
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الأربعاء، 01 فبراير 2023 07:10 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لتحديد المحذوف بمناهج الرابع والخامس الابتدائى.. إنفوجراف

الأربعاء، 01 فبراير 2023 06:00 م
خليك واعى.. لا صحة لتحديد المحذوف بمناهج الرابع والخامس الابتدائى.. إنفوجراف إنفوجراف خليك واعى

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انتشرت خلال الساعات الأخيرة منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثانى، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء.

الشائعة:

-تداول منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى

خليك واعى
خليك واعى

 

الحقيقة:

-نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلك الشائعة

-مؤكدة أن المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى لا تمت للواقع بأى صلة

-المناهج تتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسى دون الإخلال بنواتج التعلم

والتركيز على المفاهيم الكبرى وتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب


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