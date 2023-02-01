خليك واعى.. لا صحة لتحديد المحذوف بمناهج الرابع والخامس الابتدائى.. إنفوجراف

انتشرت خلال الساعات الأخيرة منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثانى، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء.
الشائعة:
-تداول منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى
خليك واعى
الحقيقة:
-نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلك الشائعة
-مؤكدة أن المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى لا تمت للواقع بأى صلة
-المناهج تتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسى دون الإخلال بنواتج التعلم
والتركيز على المفاهيم الكبرى وتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب
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