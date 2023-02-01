توقعات بهطول أمطار متوسطة غدا على الإسكندرية فى نوة " الكرم"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة الصرف للصحى بالإسكندرية، عن استمرار رفع حالة الطوارئ، وأشارت الى أنه من المتوقع ان تشهد محافظة الاسكندرية غدا الخميس، سقوط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة.

وشهدت محافظة الإسكندرية،اليوم تواصل هطول الأمطارغزيرة والمتقطعة بفترات الليل والنهار، وذلك فى اطار ما تتعرض له المحافظة من موجة الطقس السئ المعروفة بإسم نوة " الكرم" ،حيث حذرت هيئة الارصاد الجوية من أن امطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة،حيث سجلت الإسكندرية اليوم 17 فى العظمى و11 فى الصغرى ، مع سرعة الرياح التى تصل الى 70 كم فى الساعة .

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60 % تقريبًا.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.