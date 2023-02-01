محافظ الإسكندرية: غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة تداعيات نوة "الكرم"

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتنفيذا لذلك، تفقدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الصرف الصحي مع الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول والتأكد من سيولة الحركة المرورية بجميع الشوارع والمناطق الساخنة.

كما تابع اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفوري مع أية تراكمات مياه قد تطرأ بشوارع وميادين الحي، ورصد أية تراكمات لمياه الأمطار ، والعمل على سرعة تصريفها في الحال لحين إنتهاء النوة الحالية لمنع حدوث أي إعاقة للحركة المرورية بنطاق الحي.

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحى شملت الطريق الدولي أمام الحراسات طريق القباري السريع ، بجوار الموقف الجديد، شارع المكس، كوبري التاريخ، الباب الوسطاني لمقابر عامود السواري.

وقام السيد موسي رئيس حي العامرية أول بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار بالطريق الصحراوي وأمام مدخل عبد القادر والاطمئنان علي السيولة المرورية بالطريق.

وتابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار بطريق الكافورى امام أستاد برج العرب والاطمئنان علي السيولة المرورية بنطاق الحي.

وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار ،والتى شملت المرور بنطاق الحي بالعديد من الشوارع والمناطق الساخنة والتأكد من سيولة الحركة المرورية.

وواصلت عزة سعد رئيس حي وسط تفقد جميع المواقع الحيوية و البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، والاطمئنان علي سيولة الحركة المرورية، والتأكد من عدم وجود تجمعات مع حل المشكلات التي يتم رصدها أولا بأول بالتنسيق مع منطقة وسط للصرف الصحي حيث تم المرور بشوارع: نفق قنال السويس محرم بك ،أمام شركة الزيوت المستخلصة، طريق كارفور ،محطة الرمل، ابيس مدخل السبعات والتمانيات، مطلع كوبري محرم بك، كوبرى الرمد، كوبرى منشأ، شارع الناصر محمد امبروزو، ميدان محطة مصر، الابراهيمية، محمد الفحام، سوق الاندلس، مسجد الحضري.



احياء الاسكندرية (1)



كورنيش الاسكندرية



الاجهزة التنفيذية



رفع تراكمات المياه

بينما تابعت هدي أبو كليلة رئيس حى العجمى ميدانيا أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع البيطاش الرئيسى أمام بنك مصر ، أمام مطلع كوبري ك٢١، شارع الهانوفيل الرئيسي أمام البنك الاهلي، بشارع قصر القويري بالهانوفيل شارع نهاية شارع البيطاش، شارع المطافى ، شارع مسجد قباء ومتفرعاته ،عمارات الدلتا ابو يوسف قبلي ، شارع المهدي المتفرع من شارع الاصدقاء الهانوفيل ،شارع ابو تلات الرئيسي.