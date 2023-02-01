رفع تراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولى وكوبرى التاريخ غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وفى هذا الصدد؛ قام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بمتابعة أعمال كسح وإزالة آثار مياه الأمطارعلي مدار الساعه من أعمال شفط تجمعات مياه الامطار، بتواجد كافه الجهات المعنية والمتابعة الميدانية بالحي وصرف صحي غرب والتعامل الفوري مع أماكن تجمعات المياة.

وتابعت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي شملت، بشاير الخير 3، 5 وبالطريق الدولي أمام الحراسات وطريق القباري السريع، بجوار الموقف الجديد، شارع المكس، كوبري التاريخ، الباب الوسطاني لمقابر عامود السواري.

علي صعيد آخر، وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة، رفع درجة الاستعداد بالشركة للتعامل مع هطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، بدءا من اليوم أمطارا خفيفة تزداد شدتها إلى غزيرة في مناطق متفرقة بالمحافظة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، إنه تم وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.



رفع تراكمات مياة الأمطار بالإسكندرية (1)



رفع تراكمات مياة الأمطار بالإسكندرية (2)