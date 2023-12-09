محافظ كفر الشيخ: انعقاد دائم لجميع غرف العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية، لتجهيز المقار الانتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والقطاعات الخدمية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجارى، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، لافتاً لأنه يشارك مليونى و339 ألفا و800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مركز انتخابى بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم إنهاء استعدادات المستشفيات، وعمل خطة للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الإنتخابية، للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ،، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة، ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضي، أو التليفون المحمول.



الحضور من قيادات المحافظة



محافظ كفر الشيخ يعق اجتماعا لبحث الاستعدادات