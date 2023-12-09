اليوم السابع
Ads
السبت، 09 ديسمبر 2023 02:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مانيلا: الرئيس الفلبينى يتماثل للشفاء من إصابته بكورونا

السبت، 09 ديسمبر 2023 01:23 م
مانيلا: الرئيس الفلبينى يتماثل للشفاء من إصابته بكورونا الرئيس فرديناند ماركوس
مانيلا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسى فى الفلبين، أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن يتماثل للشفاء على نحو جيد، وذلك بعد أن ثبتت إصابته الأسبوع الماضى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر القصر - فى بيان أوردته قناة (إيه بي أس-سي بي إن) الفلبينية اليوم السبت، إنه اليوم - الذى يوافق اليوم الخامس من العزل المنزلي - بات الرئيس لا يشكو من أي سعال أو احتقان في الأنف أو حمى لأكثر من 24 ساعة، وجميع نتائجه الطبية عادية؛ مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينهي الرئيس فترة عزله غدا إلا أن الأطباء يوصون الرئيس بارتداء الكمامة لمدة 10 أيام كإجراء احترازي أثناء الفعاليات العامة.

وكان الرئيس ماركوس الابن قد ألغى العديد من الفعاليات الأسبوع الماضي بعد أن نصحه الأطباء بالبقاء في المنزل أثناء التعافي من الفيروس.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يصاب فيها ماركوس الابن بكوفيد-19، وذلك بعد إصابته بالفيروس في عامي 2020 و2022.







الفلبين

مانيلا

كورونا

الرئيس الفلبينى

فيروس كورونا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة