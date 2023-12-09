مانيلا: الرئيس الفلبينى يتماثل للشفاء من إصابته بكورونا

مانيلا (أ ش أ)

أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسى فى الفلبين، أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن يتماثل للشفاء على نحو جيد، وذلك بعد أن ثبتت إصابته الأسبوع الماضى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر القصر - فى بيان أوردته قناة (إيه بي أس-سي بي إن) الفلبينية اليوم السبت، إنه اليوم - الذى يوافق اليوم الخامس من العزل المنزلي - بات الرئيس لا يشكو من أي سعال أو احتقان في الأنف أو حمى لأكثر من 24 ساعة، وجميع نتائجه الطبية عادية؛ مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينهي الرئيس فترة عزله غدا إلا أن الأطباء يوصون الرئيس بارتداء الكمامة لمدة 10 أيام كإجراء احترازي أثناء الفعاليات العامة.

وكان الرئيس ماركوس الابن قد ألغى العديد من الفعاليات الأسبوع الماضي بعد أن نصحه الأطباء بالبقاء في المنزل أثناء التعافي من الفيروس.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يصاب فيها ماركوس الابن بكوفيد-19، وذلك بعد إصابته بالفيروس في عامي 2020 و2022.