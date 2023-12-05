إصابة الرئيس الفلبينى بفيروس كورونا المستجد

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أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وسيحتاج إلى الخضوع للعزل لمدة خمسة أيام.

وقال المكتب الإعلامي للقصر - في منشور على موقع فيسبوك - "لقد أثبتت نتائج اختبار الرئيس ماركوس إصابته بكوفيد-19، وبناء على نصيحة الأطباء، سيخضع لفترة عزل لمدة خمسة أيام".

وأشار إلى أن ما يستجد فيما يتعلق بصحة ماركوس "سيتم تقديمه عند توفره"، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

وأضاف المكتب أنه على الرغم من ثبوت إصابة ماركوس بكوفيد-19، فإنه سيواصل أداء واجباته من خلال الاجتماعات الافتراضية.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يصاب فيها الرئيس الفلبيني بفيروس كورونا المستجد، بعد إصابته في السابق عامي 2020 و2022.