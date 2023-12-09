اليوم السابع
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شاهد حصاد محصول الفاصوليا البيضاء بغيطان المنوفية.. صور وفيديو

السبت، 09 ديسمبر 2023 01:30 م
شاهد حصاد محصول الفاصوليا البيضاء بغيطان المنوفية.. صور وفيديو حصاد محصول الفاصوليا البيضاء بغيطان المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من إحدى غيطان محافظة المنوفية، وذلك لرصد محصول الفاصوليا البيضاء فى موسم حصاد المحصول، ويقول بكر ملش فلاح ومقيم بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أن موسم حصاد محصول ألفاصوليا بدأ منذ عدة أيام ويعد هذه الأيام أيام الخير للفلاح لحصد مازرع من محصول .
 
 
وتابع ملش أن الإنتاجية للفدان الوأحد هذا العام بلغت من 800 كيلو إلى طن لمحصول ألفاصوليا البيضاء هذا العام ، وبلغ سعر الطن من 56 إلى 60 جنيها للكيلو الوأحد.
 
ويقول عمرو ربيع سائق جرار ومقيم بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أن الموسم هذا العام مبشر جدا للفلاح لمحصول ألفاصوليا البيضاء مبشر هذا العام .
 
ويضيف عمرو ربيع ،أن إنتاجية ألفدان هذا العام بلغ من من 850كيلو إلى 1000كيلو ، وبلغ سعر الكيلو من 56 جنيه إلى 60 جنيه للكيلو ، وهذا يساعد ألفلاح فى المحصول .
 
ومن جانبه أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن موسم حصاد ألفاصوليا البيضاء هذا العام جيد عن العام الماضى .
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المساحة المزرعة للمحصول هذا العام تعدت 36 ألف فدان هذا العام .
 
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محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

محصول الفاصوليا

حصاد محصول الفاصوليا البيضاء




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