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سعر سبيكة الذهب اليوم.. وزن جرام بـ3177 جنيها

السبت، 09 ديسمبر 2023 11:45 ص
سعر سبيكة الذهب اليوم.. وزن جرام بـ3177 جنيها سبائك الذهب
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، بالتزامن مع ثبات سعر الذهب في مصر عند نفس مستويات أمس عند 2780 جنيها للجرام من العيار الرئيسي
 
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3177 جنيها بدون مصنعية.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7942 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  15885 جنيها .
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 31770 جنيها.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 63540 جنيها.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 98804 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما  185850 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 317700 جنيه.






سبائك الذهب

سعر سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب

اسعار سبائك الذهب

سعر السبيكة اليوم




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