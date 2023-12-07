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أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم الخميس 7 ديسبمر 2023

الخميس، 07 ديسمبر 2023 12:23 م
أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم الخميس 7 ديسبمر 2023 سبائك الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار السبائك الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 7 ديسبمر 2023 والتي تسجل استقرار ملحوظ مع تسجيل الذهب عيار 24 سعر 3177 جنيها وفيما يلي أسعار السبائك:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3177 جنيها بدون مصنعية.

 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7942جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  15885جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 31770 جنيها.

 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 63540 جنيها.

 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 98804 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما  185850جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 317700جنيه.

 

مصنعية السبائك الذهب اليوم:

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها نص جرام بلغت تقريبا 100 جنيهً.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.

 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.

 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.

 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.

 مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية سبيكة 50 جرام بيكون 65 جنيها.

مصنعية سبيكة 100 جرام بيكون 55.5 جنيه.

مصنعية سبيكة 250 تسجل 27.20 جنيه.

مصنعية 500 جرام 26.20 جنيه.

مصنعية السبيكة ذهب وزن كيلو تبلغ مصنعية الجرام 25 جنيها فقط .

 

 







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