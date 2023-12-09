اليوم السابع
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انتخابات الرئاسة 2024.. تاخد إيه فى شنطتك وأنت رايح لجنتك الانتخابية؟

السبت، 09 ديسمبر 2023 01:00 م
انتخابات الرئاسة 2024.. تاخد إيه فى شنطتك وأنت رايح لجنتك الانتخابية؟ الانتخابات
كتبت مروة محمود الياس

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تبدأ عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للمصريين الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، لذا يقدم اليوم السابع أبرز النصائح الصحية خلال الذهاب للمشاركة فى الانتخابات،  ما ينصح به الأطباء لاصطحابه فى حقيبتك خلال الإدلاء بصوتك، ومنها مجموعة من أهم المستلزمات الغذائية وغيرها، لقضاء يوم ممتع خاصة إذا كنت مصطحبا أطفالك وعائلتك.

ونصح الدكتور ماهر الجارحى، استشارى أمراض الباطنة والصدر، ونائب مدير مستشفى حميات إمبابة، الناخبين بضرورة اصطحاب مستلزمات مهمة معهم في حقيبتهم عند الذهاب للجان الانتخابية.

وتابع استشارى أمراض الباطنة حديثه، موضحا مجموعة من المستلزمات المهمة منها:

مستلزمات الوقاية :

  • الكمامة : الحرص على ارتدائها للوقاية والسلامة
  •  
  • الكحول أو جل معقم: لتعقيم اليدين دون اسراف
  •  
  • المناديل الورقية أو المبللة حسب الحاجة والتوفر

مستلزمات الطعام:
 

  • أطعمة خفيفة لتناولها أثناء وجودك في لجنتك الانتخابية، يفضل ألا تحتوى على الكثير من السكريات أو الدهون، وأن تكون وجبات خفيفة صحية كالخيار أو الموز أو الخس، واصطحب أطفالك وقدم لهم بعض الخيارات الصحية اللذيذة، مثل الفشار، أو البسكويت المحلى الصحى، أو البسكوت المالح المعدة منزليا
  • العصائر الطبيعية المعدة من فاكهة المنزل دون الحاجة لإضافة السكر المياه تناولها أساسى خلال اليوم.

 

 







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