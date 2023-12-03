نصائح لمرضى السكر عند المشاركة فى الانتخابات

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور رائف بطرس، استشاري الباطنة والسكر والغدد الصماء في كلية طب عين شمس، أن مريض السكر له طبيعة خاصة يجب أن يهتم بصحته فى جميع الأحوال تجنبًا للتعرض لارتفاع أو انخفاض مفاجئ في نسبة السكر بالدم، وقدم العديد من النصائح المهمة لمرضى السكر ومنها:

- يهتم بتناول الماء بكثرة، وعلى مريض السكر تناولها أثناء الوقوف في الطابور.

- يحتاج مريض السكر أخد قلم الإنسولين داخل حافظة قلم الإنسولين للمحافظة على فاعليته.

- ارتداء الكمامة، لحمايته نتيجة للتواجد في الزحام.

- علي مريض السكر، أخد جميع علاجاته من إنسولين وأى دواء آخر موصى له قبل الذهاب للتصويت، وعليه قياس السكر قبل وبعد الإفطار حتى يطمئن أن مستوى السكر مظبوط بين 100 إلى 150 قبل وبعد الوجبة.

- على مريض السكر أخد جهاز قياس السكر احتياطي، ويكون معه عصير تحسبًا لتعرضه للهبوط.

-ارتداء حذاء مريح رياضي.