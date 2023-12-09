اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 10:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمريكا تبيع لإسرائيل قذائف دبابات بأكثر من 100 مليون دولار

السبت، 09 ديسمبر 2023 08:43 م
أمريكا تبيع لإسرائيل قذائف دبابات بأكثر من 100 مليون دولار بلينكين
وكالات

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أعطت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، موافقتها على إمكانية بيع قذائف دبابات إلى إسرائيل التي تشن حربا على قطاع غزة الفقير والمحاصر، تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.
 
وذكرت وكالة "رويترز" أن الصفقة تتعلق بقذائف من طراز 120 مليمترا، وأضافت أن قيمة الصفقة تبلغ 106.5 مليون دولار.
 
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان أن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكى ويتكون من قذائف "إم830إيه1" شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات، مع جهاز تتبع (إم.بي.إيه.تي) ومعدات ذات صلة.
 
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن إدارة بايدن تدفع نحو إقناع الكونجرس للموافقة على بيع أكثر من 45 ألف قذيفة دبابة إلى إسرائيل.






بلينكين

أمريكا

غزة

البنتاجون

الجيش الإسرائيلى




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