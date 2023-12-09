أخبار × 24 ساعة.. وزير الرى: حظر زراعة الأرز بشكل قاطع فى الفيوم وبنى سويف

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الصحة تزور مستشفى "شن جن" للاطلاع على تجربة "المستشفيات الذكية"
الأعلى للجامعات يناقش وضع ضوابط التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة
الرعاية الصحية: تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بمجال الرعاية الصحية المستدامة
وزارة الأوقاف: "نداءات القرآن الكريم للرسول" موضوع خطبة الجمعة القادمة
البيئة: اتفاقية برشلونة ستبرهن للعالم أهمية الاقتصاد الأزرق فى حماية البحر المتوسط
وزيرة التضامن: توفير مترجمى لغة الإشارة بالجامعات لذوى الإعاقة السمعية
وزير النقل يعلن دخول برجى الإشارات بمحطتى رأس العش والرسوة الخدمة
وزير العمل: الإعلان عن تدريبات جديدة لـ 400 شاب على 9 مهن خلال أيام
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