اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. وزير الرى: حظر زراعة الأرز بشكل قاطع فى الفيوم وبنى سويف

السبت، 09 ديسمبر 2023 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير الرى: حظر زراعة الأرز بشكل قاطع فى الفيوم وبنى سويف زراعة الأرز - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

الصحة تزور مستشفى "شن جن" للاطلاع على تجربة "المستشفيات الذكية"

الأعلى للجامعات يناقش وضع ضوابط التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة

الرعاية الصحية: تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بمجال الرعاية الصحية المستدامة

وزارة الأوقاف: "نداءات القرآن الكريم للرسول" موضوع خطبة الجمعة القادمة

البيئة: اتفاقية برشلونة ستبرهن للعالم أهمية الاقتصاد الأزرق فى حماية البحر المتوسط

وزيرة التضامن: توفير مترجمى لغة الإشارة بالجامعات لذوى الإعاقة السمعية

 







وزير العمل

النقل

الاوقاف

التضامن

التعليم العالى

التربيه والتعليم

الصحه



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