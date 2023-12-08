انطلاق 3 قوافل دعوية من الأزهر والأوقاف اليوم إلى سوهاج وقنا والبحر الأحمر

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (سوهاج – قنا – البحر الأحمر)، اليوم الجمعة (24 جماد أول 1445هـ)، الموافق (8/12/2023م)، وتضم القافلة (عشرة علماء) خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الإيجابية "، وذلك على النحو التالي:
قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف
تابع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة