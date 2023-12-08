اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 08:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انطلاق 3 قوافل دعوية من الأزهر والأوقاف اليوم إلى سوهاج وقنا والبحر الأحمر

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 07:00 ص
انطلاق 3 قوافل دعوية من الأزهر والأوقاف اليوم إلى سوهاج وقنا والبحر الأحمر وزارة الأوقاف والأزهر الشريف
كتب لؤى على

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في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (سوهاج – قنا – البحر الأحمر)، اليوم الجمعة (24 جماد أول 1445هـ)، الموافق (8/12/2023م)، وتضم القافلة (عشرة  علماء) خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الإيجابية "، وذلك على النحو التالي:
قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف
قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف
 
تابع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف
تابع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

 







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