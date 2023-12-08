اليوم السابع
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وزارة الأوقاف: "نداءات القرآن الكريم للرسول" موضوع خطبة الجمعة القادمة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 01:58 م
وزارة الأوقاف: "نداءات القرآن الكريم للرسول" موضوع خطبة الجمعة القادمة خطبة الجمعة
كتب لؤى على

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حددت وزارة الاوقاف ، موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم"، وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة  8 / 12 / 2023م، ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (383) مسجدًا منها (296) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (87) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م عدد (11405) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و504  ملايين جنيه.
 
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا 
 
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح 
3. مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط
4. مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط
5. مسجد الغني – الدوير - صدفا
 
مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى
7. مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور
8. مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور
 
مديرية أوقاف أسوان
9. مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو
10. مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق
11. مسجد السيل الجديد – حي شرق 
 
مديرية أوقاف المنيا
12. مسجد سوق الآخرة - بني خالد - مغاغة
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
13. مسجد الإخلاص – منطقة باب العبيد – أبيس – محرم بيك 
 
مديرية أوقاف بني سويف
14. مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل 
 
مديرية أوقاف الفيوم
15. مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس
 
 






وزارة الاوقاف

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يوم الجمعة



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